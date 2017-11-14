Ирек Ялалов обещал восстановить облик старой Уфы

Источник: РИА "Новости"

14 ноября на оперативке в мэрии Ирек Ялалов рассказал о ходе реставрации нескольких объектов культурного наследия Уфы. В планах восстановить хотя бы фасады памятников архитектуры, утраченных за 30−40 лет.

Мэр напомнил, что 10 ноября проинспектировал площадки, на которых идет реконструкция или восстановление памятников истории и архитектуры. Это дома Бушмариных на ул. Ленина, 29, Князева на улице Ленина, 71, купца Шамина на ул. К. Маркса, 24, усадьбы Вавиловых на ул. Чернышевского, 71 и Ахтямова на Чернышевского, 73 и 73/1.

«Дом Бушмарина снесен в 2006 году по одной простой причине: никто его уничтожать не хотел, но он был в аварийном состоянии, другого выхода не было, — прокомментировал Ирек Ялалов. — Но мы для себя всегда держали, что этот памятник будет восстановлен, участок выставили на торги с условием восстановления памятника архитектуры».

По словам градоначальника, восстановление идет полным ходом: полностью закончен каркас, ведутся кровельные работы и штукатурка, идет отделка фасада. Сдать объект планируется уже к концу года, а в мае будет закончено благоустройство.

«На остальных объектах ведется реставрация, — сообщил мэр. — Особенно сложно с технологической точки зрения процесс организован на доме Князевых. Там был пожар, сооружение находится в сложном состоянии, но застройщик привлек специализированную организацию, и восстановительные работы идут полным ходом».

Ирек Ялалов обратил внимание на чрезвычайную дороговизну восстановления объектов культурного наследия: себестоимость квадратного метра составляет от 100 до 130 тыс. рублей, новое строительство обходится втрое дешевле.

«В бюджете таких денег нет, но намерения по отношению к объекту культурного наследия у нас самое серьезное, — сказал И. Ялалов. — Будем привлекать к реставрации ответственных предпринимателей и застройщиков. Такой опыт есть у европейских городов, и туристы попадаются на эту уловку: ходят, цокают языком — а здание-то новодел, 10 лет назад построено, полностью стилизовано. Все эти моменты для подержания культурно-исторического кода города будут использоваться».