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13:58 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко дал согласие на проведение 18 февраля местных выборов

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть наказаны на 18 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Во вторник президент провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

«Для меня главное — определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль — более спокойный месяц», — сказал глава государства.

На встрече также шла речь о финансировании избирательной кампании. Лукашенко подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По словам президента, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков.

«Мы постараемся это сделать за счет того, что у нас, в принципе, все готово с тех выборов, чтобы ни урны не выбрасывали, ни кабинки — все это есть на месте», — отметил белорусский лидер.

Вместе с тем президент высказался по поводу заработной платы членов комиссий. «Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое», — сказал глава государства.

Он также сказал, что до выборов еще раз пройдут встреча с губернаторами и Ермошиной.

Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне.

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