Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Почему грипп непобедим
С 2018 года хотят отменить транспортный налог для ряда машин в РФ
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Анастасия Квитко предстала в узком комбинезоне
На Украине предложили расстреливать за связи с РФ
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
Колин Фаррелл украсил обложку Men's Style
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13:40 (мск), источник: Noi.md

Германия ждет от Молдовы искоренения коррупции

Улучшение положения дел в секторе юстиции и искоренение коррупции важны не только для привлечения инвесторов, но и для политического престижа Молдовы.

Источник: Noi.md

Об этом заявила посол ФРГ в Молдове Юлия Монар на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, на которой стороны проанализировали ход реализации программы реформ правительства и обсудили перспективы активизации молдо-немецкого сотрудничества, в том числе в области инвестиций, передает NOI.md.

Глава правительства рассказал о приоритетах Кабинета министров и сделал подробный обзор текущего состояния дел в Молдове. Он подчеркнул, что основой всех действий правительства является Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

«Мы не считаем, что только путем деклараций или утверждений законов мы приближаемся к ЕС, а реформами изнутри. Правительство сосредоточено на фундаментальных, системных изменениях, даже если потребуется больше времени для того, чтобы увидеть их эффекты», — сказал Павел Филип.

Посол Германии в РМ отметила важность прямого диалога на всех уровнях с европейскими государствами в целях обеспечения наглядности выполнения повестки дня реформ в Молдове. В то же время, она подчеркнула необходимость дополнительных усилий для изменения восприятия граждан реформ и в целом поддержки, которую ЕС предоставляет нашей стране. В этой связи глава правительства заявил, что особый акцент делается на экономическом развитии страны, что позволит увеличить социальные инвестиции.

«Мы приложили большие усилия, чтобы изменить деловую среду на комфортную для бизнеса. Крупных инвесторов привлекает не только низкий уровень налогов, но и то, что их инвестиции будут в абсолютно безопасной среде», — отметил премьер.

Немецкий дипломат также уточнила, что для инвесторов крайне важна политическая стабильность, наряду с привилегиями, которые предоставляет конкретная страна. По ее словам, очищение сектора юстиции и искоренение коррупции важны не только для привлечения инвесторов, но и для политического престижа Молдовы.

В конце встречи премьер-министр Павел Филип выразил благодарность за постоянную поддержку, предоставляемую Германией нашей стране, а посол Юлия Монар заверила в том, что двусторонняя поддержка Молдовы и поддержка в рамках ЕС будут продолжены.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Покушение на Плахотнюка: один из обвиняемых признал свою вину
Минобороны РФ: США напрямую поддерживают террористов ИГ в Сирии
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь