Германия ждет от Молдовы искоренения коррупции

Источник: Noi.md

Об этом заявила посол ФРГ в Молдове Юлия Монар на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, на которой стороны проанализировали ход реализации программы реформ правительства и обсудили перспективы активизации молдо-немецкого сотрудничества, в том числе в области инвестиций, передает NOI.md.

Глава правительства рассказал о приоритетах Кабинета министров и сделал подробный обзор текущего состояния дел в Молдове. Он подчеркнул, что основой всех действий правительства является Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

«Мы не считаем, что только путем деклараций или утверждений законов мы приближаемся к ЕС, а реформами изнутри. Правительство сосредоточено на фундаментальных, системных изменениях, даже если потребуется больше времени для того, чтобы увидеть их эффекты», — сказал Павел Филип.

Посол Германии в РМ отметила важность прямого диалога на всех уровнях с европейскими государствами в целях обеспечения наглядности выполнения повестки дня реформ в Молдове. В то же время, она подчеркнула необходимость дополнительных усилий для изменения восприятия граждан реформ и в целом поддержки, которую ЕС предоставляет нашей стране. В этой связи глава правительства заявил, что особый акцент делается на экономическом развитии страны, что позволит увеличить социальные инвестиции.

«Мы приложили большие усилия, чтобы изменить деловую среду на комфортную для бизнеса. Крупных инвесторов привлекает не только низкий уровень налогов, но и то, что их инвестиции будут в абсолютно безопасной среде», — отметил премьер.

Немецкий дипломат также уточнила, что для инвесторов крайне важна политическая стабильность, наряду с привилегиями, которые предоставляет конкретная страна. По ее словам, очищение сектора юстиции и искоренение коррупции важны не только для привлечения инвесторов, но и для политического престижа Молдовы.