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13:41 (мск), источник: Noi.md

Канду рассказал о заметном улучшении деловой среды

Власти Молдовы добились заметного прогресса в области улучшения деловой среды и борьбы с бюрократией, что позволит бизнесу экономить десятки миллионов леев в год.

Источник: Noi.md

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду на встрече в Бельцах с бизнесменами северного региона Молдовы, отметив, что люди являются богатством этой страны, поэтому власти сосредоточились на инвестициях в людей и создании новых возможностей для развития, передает NOI.md.

Спикер сказал, что упрощение процедур и исключение вмешательства государства и чиновников в бизнес-среду — самое главное, что власти делают. По его словам, количество структур с контрольными функциями сократилось с 58 до 18, а проверки планируются заранее, будут иметь меньшую продолжительность и не будут частыми.

Кроме того, число разрешительных документов было сокращено с 416 до 149, а должностные лица, допускающие злоупотребления, понесут строгое наказание.

По предварительным подсчетам, утвержденные изменения позволят частному сектору экономить около 43,6 млн. леев в год только за счет административных усилий, а государственному сектору — 18,4 млн. леев. Еще одним приоритетом правительства спикер назвал декриминализацию экономических преступлений и сокращение необоснованных ограничений и рисков для экономических агентов.

По словам Андриана Канду, тюремное заключение бизнесменов чаще всего приводит к закрытию предприятий, непосредственной потере рабочих мест для других сотрудников, а также к потерям экономики. Предприниматели смогут признать вину за совершенное преступление, устранить последствия и заплатить в госбюджет денежные штрафы.

С начала следующего года в Государственную налоговую службу будет подаваться один отчет, касающийся сотрудников, вместо пяти, как в настоящее время. Кроме того, будет создано единое окно отчетности для всех налоговых, финансовых и статистических отчетов.

По словам спикера, эти важные изменения, а также программа с МВФ и выход страны из кризиса стали возможны благодаря синхронизации действий парламента и правительства.

Андриан Канду также говорил об исключении трудовых книжек и других важных изменениях в Трудовом кодексе, создании IT-парков и стратегическом развитии информационных технологий в Молдове.

Он также рассказал о стабильности банковского сектора, продвигаемых социальных программах: «Талоны на питание», «Первое жилье», «Женщины в бизнесе», «Дуальное образование» и «Привлекательный визовый режим». Согласно официальным данным, Молдова занимает 6-е место в мире по количеству рабочих мест, созданных в прошлом году по отношению к численности населения, и является самым новым направлением для новых инвестиций, согласно отчету «Global Location Trends 2017».

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