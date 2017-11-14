Власти Подмосковья заявили о перевыполнении плана по ремонту дорог

Всего было отремонтировано более 2,2 тысячи дорог протяженностью более 3,1 тысячи километров, напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. На эти цели было направлено свыше 18 миллиардов рублей, подчеркнул министр.

Ранее Тресков рассказал, что план ремонта и благоустройства автодорог на 2018 год определят жители через портал «Добродел».

3 ноября сообщалось, что в следующем году видеофиксация ремонта дорожного полотна станет обязательной в Московской области.

Тогда же Игорь Тресков сообщил о полном выполнении плана по ремонту дорог, предусмотренного на текущий год. По его словам, в большинстве муниципалитетов работы выполнили на две недели раньше намеченных сроков.