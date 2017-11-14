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13:47 (мск), источник: Om1.ru

Бурков заявил, что в Омске нет пятизвездочных отелей для президента Путина

Врио губернатора пристыдил региональный кабмин и руководство города в низком уровне гостиниц.

Сегодня, 14 ноября, на заседании облправительства временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков обозначил серьезный для региона вопрос — низкий уровень гостиничного бизнеса.

Речь об этом зашла во время доклада министра экономики Оксаны Фадиной — к слову, ключевого кандидата в мэры Омска. Глава ведомства озвучила планы по сохранению льгот на имущество в 0,1 процент, а также по гостиничным услугам.

 — Этот закон по налоговым льготам для гостиничного бизнеса был разработан для потенциальных инвесторов, — подчеркнула Фадина.

В свою очередь, врио губернатора поинтересовался, каковы потребности иногородних гостей в гостиницах. Тогда как Оксана Фадина пояснила: экономика на подъеме, спрос, конечно, есть.

Оксана Фадина, министр экономики Омской области:

 — Сегодня этот сегмент рынка услуг завязан на объеме платных услуг населению. У нас на три процента увеличился объем промышленности. Не знаю, загружены ли омские гостиницы. Но, в общем и целом, наш номерной фонд очень дифференцирован. У нас есть гостиницы в три и меньше трех звезд.

В Омске же до сих пор нет ни одного пятизвездочного отеля. Самый высокий уровень — «три звезды».

Однако глава региона не остался доволен ответом. Он призвал подчиненных работать над увеличением «звездности» гостиниц в Омске.

 — Хотел обратиться к руководству города. Может, у нас монополия части гостиниц? Может, нам увеличить классность гостиничных услуг? — призвал Бурков. И продолжил аккуратный «разнос».

В пример глава Омского региона привел Челябинск.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Все говорят о достаточно низком уровне обслуживании в гостиницах. Но у нас классность ниже трех звезд. Да есть «Маяк» и Ibis. Нужно сохранять эту норму. Я понимаю позицию Минфина, который предлагает вычищать часть налоговых льгот. Но у нас по факту некого будет селить, если мы проведем серьезное мероприятие. У нас в Челябинск на форум приехали лидеры двух государств, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Представители Казахстана приехали и отработали минимум трое суток. В Челябинске нашлось, где расселить, но у нас негде поселить даже президента.

Между тем вице-губернатор Татьяна Вижевитова поддержала губернатора. Она признала, что гостиниц в Омске не хватает.

Татьяна Вижевитова, вице-губернатор Омской области:

 — Мы вспоминаем о гостиницах, когда ждем в гости большие делегации. Как член оргкомитета скажу, что на 300-летие многие к нам отказались приехать из-за недостатка мест для размещения. У нас из-за этого страдает туристический кластер. Люди не могут остановиться где-то. Хотя хотели построить гостиницы мирового уровня вроде Hillton, но все заглохло из-за неблагоприятной финансовой ситуации.

В итоге врио губернатора поручил оставить налоговую льготу для гостиниц на имущество, а, что касается самих услуг, то их он предложил обсудить в дальнейшем.

Напомним, что Александр Бурков ранее был депутатом Госдумы от Свердловской области. В Екатеринбурге масса отелей уровня «Пять звезд». Это, к примеру «Высоцкий» или «Онегин».

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