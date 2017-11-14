Левин: российские СМИ с зарубежным финансированием могут подпасть под закон об иноагентах
Ранее стало известно, что Госдума примет закон о
Ранее стало известно, что Госдума примет закон о
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут подпасть под действие закона об иноагентах. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
«Можно так сказать», — ответил он на вопрос, может ли российское СМИ, получающее иностранное финансирование, быть признано иностранным агентом.
«У нас появляется понятие «иностранные СМИ». Это СМИ, которые получают финансирование не только в РФ, но и иностранное [финансирование]", — пояснил депутат.
Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, причисление средств массовой информации Министерством юстиции РФ к иноагентам «не будет означать, что они должны прекращать свою деятельность на территории РФ». «Мы не рассматриваем этот закон как закон, который будет ограничивать деятельность иностранных СМИ в целом на территории РФ», — добавил он.