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13:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутаты ЗакСо приняли проект бюджета Свердловской области на 2018 год

В первом чтении.

Источник: УралИнформБюро

Бюджет Среднего Урала на 2018 год оказался «жирнее» бюджета текущего года на 1,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно 14 ноября в ходе заседания Заксобрания региона, на котором депутаты в первом чтении приняли проект главного финансового документа на следующий год и плановый период 2019—2020 годов, передает «Уралинформбюро».

Планируется, что доходы региона в следующем году составят без малого 210 миллиардов рублей, в 2019 они превысят 216,6 миллиарда рублей, в 2020 будут равны 226,3 миллиарда рублей.

По прогнозам дефицит бюджета будет насчитывать 11,3 миллиарда, что почти на 7,5 миллиарда рублей меньше, чем в 2017 году. «Планируется дальнейшее сокращение дефицита, это плановая работа, которая идет без проблем», — уточнила спикер ЗакСо Людмила Бабушкина.

По ее словам бюджет на 2018 год, как и нынешний, получился социально направленным. «Все обращения, которые были у граждан в связи с повышением качества жизни — это дороги, газификация — учтены в бюджете 2018 года. В регионе будет построено 12 школ, больше, чем в прошлом году, выделено средств на образование (как школьное, так и дошкольное), а также на питание детей. Почти 70 миллиардов рублей уйдет на здравоохранение. Мы рады, что ТФОМС на этот раз прирос на 8 миллиардов рублей», — пояснила Бабушкина.

Более подробно проект финансового документа парламентарии рассмотрят на ряде согласительных комиссий. Первая из них состоится 16 ноября.

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