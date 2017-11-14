Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости.
МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости.
«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом США. <…> Дональд Трамп сидел практически рядом со мной», — сказал он журналистам.
Медведев добавил, что отношения между государствами ухудшаются и достигли самой низкой отметки за последние несколько десятилетий. По его словам, введя санкции против России, Вашингтон объявляет Москву не только оппонентом, но и врагом. При этом США призывают Россию к активному сотрудничеству по самым сложным мировым кризисам: борьбе с терроризмом и ситуации на Корейском полуострове, подчеркнул он. Премьер назвал эту позицию «как минимум непоследовательной».
Ужин по случаю пятидесятилетия АСЕАН состоялся 12 ноября. Основные мероприятия саммита проходят
На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщались «на ногах» на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, однако полноценной двусторонней встречи президентов не было.
В России считают, что отношения Москвы и Вашингтогна находятся на «беспрецедентно низком уровне». В 2014 году на фоне присоединения Крыма и украинского конфликта США ввели антироссийские санкции, которые затем расширялись. Москва приняла ответные меры.