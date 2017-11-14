Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом

Источник: AP 2017

«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом США. <…> Дональд Трамп сидел практически рядом со мной», — сказал он журналистам.

Премьер-министр назвал американского лидера открытым и доброжелательным человеком, с которым можно говорить на различные темы. Он отметил, что они обсудили историю двусторонних отношений государств и поговорили о Второй мировой войне.

Медведев добавил, что отношения между государствами ухудшаются и достигли самой низкой отметки за последние несколько десятилетий. По его словам, введя санкции против России, Вашингтон объявляет Москву не только оппонентом, но и врагом. При этом США призывают Россию к активному сотрудничеству по самым сложным мировым кризисам: борьбе с терроризмом и ситуации на Корейском полуострове, подчеркнул он. Премьер назвал эту позицию «как минимум непоследовательной».

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Ужин по случаю пятидесятилетия АСЕАН состоялся 12 ноября. Основные мероприятия саммита проходят 13—14 ноября . В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств.

На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщались «на ногах» на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, однако полноценной двусторонней встречи президентов не было.