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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что пообщался с президентом США Дональдом Трампом на ужине в честь пятидесятилетия АСЕАН в Маниле.

Источник: AP 2017

«Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом США. <…> Дональд Трамп сидел практически рядом со мной», — сказал он журналистам.

Премьер-министр назвал американского лидера открытым и доброжелательным человеком, с которым можно говорить на различные темы. Он отметил, что они обсудили историю двусторонних отношений государств и поговорили о Второй мировой войне.

Медведев добавил, что отношения между государствами ухудшаются и достигли самой низкой отметки за последние несколько десятилетий. По его словам, введя санкции против России, Вашингтон объявляет Москву не только оппонентом, но и врагом. При этом США призывают Россию к активному сотрудничеству по самым сложным мировым кризисам: борьбе с терроризмом и ситуации на Корейском полуострове, подчеркнул он. Премьер назвал эту позицию «как минимум непоследовательной».

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Ужин по случаю пятидесятилетия АСЕАН состоялся 12 ноября. Основные мероприятия саммита проходят 13—14 ноября. В нем участвуют лидеры и главы правительств около 20 государств.

На прошлой неделе Владимир Путин и Дональд Трамп несколько раз пообщались «на ногах» на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, однако полноценной двусторонней встречи президентов не было.

В России считают, что отношения Москвы и Вашингтогна находятся на «беспрецедентно низком уровне». В 2014 году на фоне присоединения Крыма и украинского конфликта США ввели антироссийские санкции, которые затем расширялись. Москва приняла ответные меры.

Открытый и доброжелательный: Медведев пообщался с Трампом
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14:27 (мск)© Ньюстюб
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