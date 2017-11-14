Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
7 неловких вопросов сексологу
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
10Последствия тайфуна Дамри
16:22 (мск), источник: РБК

Собянин рассказал об окончании мучений москвичей

Основные работы по благоустройству исторического центра Москвы завершены, объявил мэр столицы. «Москвичи отмучились после летних работ», — добавил он.

Источник: РИА "Новости"

Благоустройство исторического центра Москвы закончено, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города, передает ТАСС. По словам чиновника, в этом году власти благоустроили 119 улиц и площадей.

Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Также он упомянул открытие парка «Зарядье» рядом с Кремлем, которое состоялось 9 сентября.

Программа благоустройства «Моя улица» выполняется властями столицы с 2015 года, она должна была закончиться в 2018 году, но в середине октября мэрия продлила ее до 2020 года.

Работы по благоустройству велись в центре Москвы, теперь она затронет и спальные районы. Суммарные расходы городского бюджета на эту программу за пять лет могут составить, по подсчетам РБК, 200 млрд руб.

В комментарии РБК в середине октября профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов указывал на недостаточную проработку программы благоустройства.

Читайте также
Власти Москвы заявили, что проектируют столицу на 500 лет вперед
Так, он отметил, что после работ на Садовом кольце «возникли пробки там, где их раньше не было».

Представленный в начале октября проект столичного бюджета на ближайшие три года сверстан с дефицитом 222,9 млрд руб., писал РБК. Только в 2018 году расходы городской казны составят 2,33 трлн руб.

Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 7 июля рассказал, что ему часто задают вопрос о том, когда закончится программа благоустройства. «Отвечаю: никогда», — сказал тогда Бирюков.

В Москве подвели итоги летнего сезона благоустройства
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь