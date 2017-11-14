Собянин рассказал об окончании мучений москвичей
Основные работы по благоустройству исторического центра Москвы завершены, объявил мэр столицы. «Москвичи отмучились после летних работ», — добавил он.
Основные работы по благоустройству исторического центра Москвы завершены, объявил мэр столицы. «Москвичи отмучились после летних работ», — добавил он.
Благоустройство исторического центра Москвы закончено, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города, передает ТАСС. По словам чиновника, в этом году власти благоустроили 119 улиц и площадей.
Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь.
Также он упомянул открытие парка «Зарядье» рядом с Кремлем, которое состоялось 9 сентября.
Работы по благоустройству велись в центре Москвы, теперь она затронет и спальные районы. Суммарные расходы городского бюджета на эту программу за пять лет могут составить, по подсчетам РБК, 200 млрд руб.
В комментарии РБК в середине октября профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов указывал на недостаточную проработку программы благоустройства.
Представленный в начале октября проект столичного бюджета на ближайшие три года сверстан с дефицитом 222,9 млрд руб., писал РБК. Только в 2018 году расходы городской казны составят 2,33 трлн руб.
Заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 7 июля рассказал, что ему часто задают вопрос о том, когда закончится программа благоустройства. «Отвечаю: никогда», — сказал тогда Бирюков.