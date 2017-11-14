Собянин рассказал об окончании мучений москвичей

Источник: РИА "Новости"

Благоустройство исторического центра Москвы закончено, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства города, передает ТАСС. По словам чиновника, в этом году власти благоустроили 119 улиц и площадей.

Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь. Сергей Собянин Мэр Москвы

Также он упомянул открытие парка «Зарядье» рядом с Кремлем, которое состоялось 9 сентября.

Программа благоустройства «Моя улица» выполняется властями столицы с 2015 года, она должна была закончиться в 2018 году, но в середине октября мэрия продлила ее до 2020 года.

Работы по благоустройству велись в центре Москвы, теперь она затронет и спальные районы. Суммарные расходы городского бюджета на эту программу за пять лет могут составить, по подсчетам РБК, 200 млрд руб.

В комментарии РБК в середине октября профессор московского отделения Международной академии архитектуры Максим Перов указывал на недостаточную проработку программы благоустройства.

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Так, он отметил, что после работ на Садовом кольце «возникли пробки там, где их раньше не было».

Представленный в начале октября проект столичного бюджета на ближайшие три года сверстан с дефицитом 222,9 млрд руб., писал РБК. Только в 2018 году расходы городской казны составят 2,33 трлн руб.