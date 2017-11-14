Аксенов прокомментировал идею отменить указ 1954 года о передаче Крыма

Источник: РИА "Новости"

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акт 1954 года. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне «забрали чью-то землю».

«С юридической точки зрения, наверное, да (инициировать вопрос отмены указа), а с точки зрения практики нам какая разница. Крым уже границы государственные в составе Российской Федерации имеет. Процесс завершен, и никаких изменений границ не будет», — сказал Аксенов журналистам.

Он заявил, что с Украиной «никакие юридические инструменты не действуют». «Что бы мы не прогнозировали, у них деньги на первом месте», — подчеркнул Аксенов.