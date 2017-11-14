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14:01 (мск), источник: Югополис

Глава Апшеронска, сбивший 14-летнего велосипедиста, досрочно ушел в отставку

14 ноября депутаты Апшеронского городского поселения приняли отставку мэра города Владимира Бырлова.

Бырлов, руководивший муниципалитетом в течение последних восьми лет, досрочно сложил полномочия. В ближайшее время будет объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского поселения.

С большой долей вероятности можно предположить, что на решение об отставке повлиял скандал, в котором оказался замешан мэр Апшеронска.

Как сообщал «Югополис», вечером 10 июля на пересечении улиц Профсоюзной и Ворошилова, проезжая за рулем своего служебного автомобиля Volkswagen, Владимир Бырлов сбил 14-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Подросток получил различные гематомы и ссадины, а также другие травмы, и был доставлен в местную больницу.

По свидетельству очевидцев, мэр вышел из автомобиля, отругал мальчика, оставил ему номер своего мобильного телефона и скрылся. Эту информацию подтвердили правоохранительные органы. Однако позже чиновник свою вину в этом происшествии не признал, настаивая на другой версии событий.

— Подросток сам въехал на велосипеде в мою машину, которая вообще стояла, не двигалась, — рассказал Бырлов. — При этом школьник ехал по улице против направления движения транспорта. Когда он въехал в мой автомобиль, я вышел, помог ему подняться, а затем по мобильному телефону мы позвонили его маме и вместе дождались ее прихода. А потом я их отвез в поликлинику, которая находилась неподалеку. В полиции завели дело об административном правонарушении, однако сейчас я обратился в суд. Решением суда материалы дела возвращены в полицию на доработку и проведение дополнительного расследования.

Позже стало известно о том, что за оставление места происшествия Бырлова на год лишили права управлять автомобилем.

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Глава Апшеронска, сбивший 14-летнего велосипедиста, досрочно ушел в отставку
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