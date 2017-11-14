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14:28 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский упрекнул главу омского Минимущества в расточительстве

Спикер Заксобрания позволил себе дерзкий «наезд».

Сегодня, 14 ноября, на пленарном заседании правительства Омской области спикер Заксобрания Владимир Варнавский проявил живой интерес к теме приватизации.

Министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников рассказал, что в программу решено включить здание Калачинской типографии.

 — А сколько мы получим с приватизации? — спросил Бурков.

На что глава ведомства ответил — всего 95 миллионов рублей.

В то время как Владимир Варнавский позволил себе дерзкий пассаж. Он заявил, что на министерство уходит в разы больше.

 — А сколько на министерство имущественных отношений тратится! Ну вы меня поняли, — заключил Варнавский при молчаливом одобрении врио губернатора Александра Буркова.

Борис Смольников растерялся, и в зале повисла неловкая пауза.

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