Варнавский упрекнул главу омского Минимущества в расточительстве
Спикер Заксобрания позволил себе дерзкий «наезд».
Спикер Заксобрания позволил себе дерзкий «наезд».
Сегодня, 14 ноября, на пленарном заседании правительства Омской области спикер Заксобрания Владимир Варнавский проявил живой интерес к теме приватизации.
Министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников рассказал, что в программу решено включить здание Калачинской типографии.
— А сколько мы получим с приватизации? — спросил Бурков.
На что глава ведомства ответил — всего 95 миллионов рублей.
В то время как Владимир Варнавский позволил себе дерзкий пассаж. Он заявил, что на министерство уходит в разы больше.
— А сколько на министерство имущественных отношений тратится! Ну вы меня поняли, — заключил Варнавский при молчаливом одобрении врио губернатора Александра Буркова.
Борис Смольников растерялся, и в зале повисла неловкая пауза.