Представитель Минприроды признался, что ищет виновников выбросов в Омске вместе со студентами

Сегодня, 14 ноября, на заседании правительства Омской области первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко сделал внезапное признание.

Врио губернатора Александр Бурков решил помочь журналистам. Он задал вопрос новому главе ведомства про поиск источника запаха газа.

— Это вопрос мне задавали все омские СМИ. Мы найдем виновника выбросов в атмосферу? — спросил Бурков.

На что Александр Матненко признался, что уже прибегает к помощи студентов для разработки приборов по поиску источника выбросов.

Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов Омской области:

— Я в пятницу встречался с девушкой, она учится на третьем курсе бакалавриата ОмГУПСа. Она предложила установить малогабаритные измерительные устройства на автобусах для установления источника вредных выбросов. Мы много с ней разговаривали. Проект перспективный.

Врио главы региона оживился и призвал привлекать студентов чаще в научные разработки.