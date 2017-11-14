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14:31 (мск), источник: Om1.ru

Представитель Минприроды признался, что ищет виновников выбросов в Омске вместе со студентами

Врио губернатора Александр Бурков поддержал стремление первого заместителя министра Александра Матненко найти предприятие, загрязняющее окружающую среду, и использовать при этом молодые таланты.

Сегодня, 14 ноября, на заседании правительства Омской области первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко сделал внезапное признание.
Врио губернатора Александр Бурков решил помочь журналистам. Он задал вопрос новому главе ведомства про поиск источника запаха газа.

 — Это вопрос мне задавали все омские СМИ. Мы найдем виновника выбросов в атмосферу? — спросил Бурков.

На что Александр Матненко признался, что уже прибегает к помощи студентов для разработки приборов по поиску источника выбросов.

Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов Омской области:

 — Я в пятницу встречался с девушкой, она учится на третьем курсе бакалавриата ОмГУПСа. Она предложила установить малогабаритные измерительные устройства на автобусах для установления источника вредных выбросов. Мы много с ней разговаривали. Проект перспективный.

Врио главы региона оживился и призвал привлекать студентов чаще в научные разработки.

Напомним, что запах газа преследует омичей с февраля 2017 года. Виновника выбросов до сих пор не нашли. Но 31 октября уволился министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров. Теперь последний — кандидат в мэры Омска.

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