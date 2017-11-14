18 февраля 2018 года в Беларуси пройдут выборы депутатов местных Советов
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть назначены на 18 февраля 2018 года, сообщили в
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть назначены на 18 февраля 2018 года, сообщили в
Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной обсуждал вопросы проведения выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва.
«Для меня главное — определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально.
Касаясь финансирования выборов, президент подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По его мнению, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков.
«Если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе. Если это участок в клубе, значит, сделать образцовый участок в клубе.
Александр Лукашенко также акцентировал внимание на заработную плату членов комиссий. «Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое», — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне.