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18:40 (мск), источник: Ежедневник.by

18 февраля 2018 года в Беларуси пройдут выборы депутатов местных Советов

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился с тем, что выборы в местные Советы депутатов могут быть назначены на 18 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Ежедневник.by

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной обсуждал вопросы проведения выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва.

«Для меня главное — определиться с датой, финансированием и проектом указа, который должен быть подписан. Я думаю, что середина февраля, может, даже и 18-е, как мы это обсуждали, будет нормально. Все-таки февраль — более спокойный месяц», — сказал Александр Лукашенко.

Касаясь финансирования выборов, президент подчеркнул необходимость бережливого расхода средств. По его мнению, сэкономить можно за счет грамотного подхода к организации участков.

«Если это участок в школе, значит, надо сделать образцовый участок в школе. Если это участок в клубе, значит, сделать образцовый участок в клубе. Все-таки там же основная “кухня”. Мы постараемся это сделать за счет того, что у нас, в принципе, все готово с тех выборов, чтобы ни урны не выбрасывали, ни кабинки — все это есть на месте», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также акцентировал внимание на заработную плату членов комиссий. «Зарплата людей, связанных с выборами, — это святое», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что власть создаст все условия для проведения выборов на достойном уровне.

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