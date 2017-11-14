Минобороны выдало скриншот из игры за доказательство связи США и ИГ
Минобороны РФ заявило о выявленных фактах поддержки террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) со стороны США.
Минобороны РФ заявило о выявленных фактах поддержки террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) со стороны США.
«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города
Министерство выложило фотографии, которые, по утверждению ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. Министерство заявляет, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из
Однако пользователи соцсетей обратили внимание на то, что одно из изображений, опубликованных ведомством — скриншот из компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».
В начале ноября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял, что действия США в районе