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15:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минобороны выдало скриншот из игры за доказательство связи США и ИГ

Минобороны РФ заявило о выявленных фактах поддержки террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) со стороны США.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США “международной коалицией”», — сообщает Минобороны в Facebook.

Министерство выложило фотографии, которые, по утверждению ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. Министерство заявляет, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

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Однако пользователи соцсетей обратили внимание на то, что одно из изображений, опубликованных ведомством — скриншот из компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

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В начале ноября Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявлял, что действия США в районе Эт-Танфа препятствуют получению беженцами гуманитарной помощи. В Минобороны России пояснили, что США незаконно развернули свою военную базу и запретили приближаться к ней ближе 55 км, что не позволяет беженцам приблизиться к палаточному лагерю Эр-Рукбан.

Минобороны: США мешают бороться с террористами, называя их военнопленными
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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