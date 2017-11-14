Минобороны выдало скриншот из игры за доказательство связи США и ИГ

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Бу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США “международной коалицией”», — сообщает Минобороны в Facebook.

Министерство выложило фотографии, которые, по утверждению ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. Министерство заявляет, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="0b95a743-7a16-4490-a54d-8c9c6e90182b" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако пользователи соцсетей обратили внимание на то, что одно из изображений, опубликованных ведомством — скриншот из компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

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