Паспорт в Молдове изменится: что будет с действующими документами

Источник: Sputnik.md

В тексте проекта сказано, что из внутреннего, заграничного, дипломатического и служебного паспортов исключат указание группы крови.

«Группа крови не является уникальным признаком человека, так как одна и та же группа крови может быть у многих граждан. Регистрируются случаи, когда данные о группе крови в удостоверении личности не соответствуют действительности из-за ошибки медучреждения или тех, кто включал их в паспорт», — указано в пояснительной части к проекту закона.

Кроме того, авторы считают, что исключение группы крови из удостоверяющих личность документов облегчит их получение тем, у кого она еще не установлена на момент оформления паспорта.

Еще одно изменение касается подписи получателя. Проект предусматривает, что для граждан, младше 14 лет, и тех, кто не может сам поставить подпись, вместо нее в паспорте будет указан специальный символ, утвержденный правительством.

Также планируется исключить из удостоверений личности термин «национальность», который сейчас используется в значении «гражданство», что носит конфузный характер.

Кроме того, планируется увеличить срок действия загранпаспорта с семи до десяти лет, но это касается лишь граждан, уже достигших 16-летнего возраста, так как они, по мнению составителей проекта, менее подвержены физиологическим изменениям в процессе взросления.

Один из авторов законодательной инициативы Сергей Сырбу заявил корреспонденту Sputnik, что, скорее всего, новые удостоверения личности начнут изготавливать в Молдове уже в 2018 году.

Но это произойдет только после того, как правительство разработает регламент о новой модели удостоверяющих личность документов.

Депутат также подчеркнул, что старые паспорта будут действительны до истечения их срока деятельности.

«Цена за изготовление новых документов останется прежней», — добавил Сырбу.