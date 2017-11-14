Советник предстанет перед судом за мошенничество

Источник: Noi.md

Прокуратура муниципия Кишинев завершила уголовное преследование и направила уголовное дело в судебную инстанцию.

Прокуроры установили, что в период с мая 2011 года по сентябрь 2012 года ответчик, который управляет деятельностью двух коммерческих организаций, незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом нескольких человек.

Точнее, под предлогом организации торговли непродовольственными товарами на рынке, подсудимый выставил на продажу киоски, размещенные на территории рынка «Куркубеу» на улице Колумна, утверждая, что киоски принадлежат ему. С этой целью подсудимый заключил с лицами, намеревающимися осуществлять предпринимательскую деятельность на соответствующем рынке, 22 договора купли-продажи киосков, запросил и получил лично или через посредников 1,4 млн леев.

Впоследствии, под предлогом, что при заключении договоров купли-продажи киосков были допущены некоторые ошибки, он запросил и получил от потерпевших эти документы, которые он не вернул бенефициарам, а заменил их договорами на аренду киосков, в результате чего торговцам был нанесен крупный ущерб.