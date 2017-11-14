Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
7 неловких вопросов сексологу
Песков рассказал об участии Сечина в переговорах РФ и Турции
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Турчинов предложил расстреливать украинцев за связи с РФ
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - эксперт
Россия строит больше всего торговых центров в Европе
Норвежцы построят самый большой ресторан под водой
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
14:49 (мск), источник: Om1.ru

Фролов останется работать мэром Омска до 22 ноября

Временно исполняющий обязанности мэра заявил, что распоряжение о его назначении появится уже 15 ноября, но заменить его пока никем нельзя.

14 ноября после заседании правительства Омской области временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов прокомментировал свое назначение вице-губернатором.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков предложил Сергею Фролову стать заместителем по ЖКХ.

Врио мэра заявил, что по закону будет работать главой города до выборов нового мэра — до 22 ноября. В облправительстве Фролов будет курировать проблемы дольщиков.

Сергей Фролов, временно исполняющий обязанности мэра Омска:

 — Сегодня утром врио губернатора Александр Бурков предложил мне стать заместителем председателя правительства. Было неожиданно и приятно. Я поинтересовался, чем буду заниматься. Он мне сказал, что функционал будет примерно тот же, что и сейчас: дороги, городская среда и акцентирование внимания на дольщиках. Но есть правовой казус: сейчас одновременно я первый зам мэра и врио мэра, заменить меня пока нельзя. Распоряжение о моем назначении выйдет завтра. Но заместителем губернатора я стану с 22 ноября, когда выберут нового градоначальника.

Также временный глава города признался, что ему непросто далось это решение. Он снимет свою кандидатуру с выборов мэра.

Сергей Фролов:

 — Я нормальный человек, омич, как и все вы, 12 лет проработал в администрации города. У меня были сомнения. Но теперь решение принято. Я снимаю кандидатуру с выборов мэра Омска.

Кроме того врио мэра пояснил, что исполнять обязанности мэра Омска с 22 ноября до инаугурации станет Андрей Подгорбунских, глава департамента правового управления города и старожил городской администрации.

Сергей Фролов:

 — С 22 ноября по 8 декабря обязанности мэра Омска будет исполнять Андрей Подгорбунских.

Напомним, что Сергей Фролов до работы врио мэра Омска с октября 2014 года по 19 июля 2017 года проработал первым замом Вячеслава Двораковского. А еще раньше с 2007 до 2014 года он был главой Кировского округа Омска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Фролов останется работать мэром Омска до 22 ноября
Бурков заявил, что в Омске нет пятизвездочных отелей для президента Путина
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь