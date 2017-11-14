Фролов останется работать мэром Омска до 22 ноября

14 ноября после заседании правительства Омской области временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов прокомментировал свое назначение вице-губернатором.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков предложил Сергею Фролову стать заместителем по ЖКХ.

Врио мэра заявил, что по закону будет работать главой города до выборов нового мэра — до 22 ноября. В облправительстве Фролов будет курировать проблемы дольщиков.

Сергей Фролов, временно исполняющий обязанности мэра Омска:

— Сегодня утром врио губернатора Александр Бурков предложил мне стать заместителем председателя правительства. Было неожиданно и приятно. Я поинтересовался, чем буду заниматься. Он мне сказал, что функционал будет примерно тот же, что и сейчас: дороги, городская среда и акцентирование внимания на дольщиках. Но есть правовой казус: сейчас одновременно я первый зам мэра и врио мэра, заменить меня пока нельзя. Распоряжение о моем назначении выйдет завтра. Но заместителем губернатора я стану с 22 ноября, когда выберут нового градоначальника.

Также временный глава города признался, что ему непросто далось это решение. Он снимет свою кандидатуру с выборов мэра.

Сергей Фролов:

— Я нормальный человек, омич, как и все вы, 12 лет проработал в администрации города. У меня были сомнения. Но теперь решение принято. Я снимаю кандидатуру с выборов мэра Омска.

Кроме того врио мэра пояснил, что исполнять обязанности мэра Омска с 22 ноября до инаугурации станет Андрей Подгорбунских, глава департамента правового управления города и старожил городской администрации.

Сергей Фролов:

— С 22 ноября по 8 декабря обязанности мэра Омска будет исполнять Андрей Подгорбунских.