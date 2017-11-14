Фролов останется работать мэром Омска до 22 ноября
Временно исполняющий обязанности мэра заявил, что распоряжение о его назначении появится уже 15 ноября, но заменить его пока никем нельзя.
Временно исполняющий обязанности мэра заявил, что распоряжение о его назначении появится уже 15 ноября, но заменить его пока никем нельзя.
14 ноября после заседании правительства Омской области временно исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов прокомментировал свое назначение
Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков предложил Сергею Фролову стать заместителем по ЖКХ.
Врио мэра заявил, что по закону будет работать главой города до выборов нового мэра — до 22 ноября. В облправительстве Фролов будет курировать проблемы дольщиков.
Сергей Фролов, временно исполняющий обязанности мэра Омска:
— Сегодня утром врио губернатора Александр Бурков предложил мне стать заместителем председателя правительства. Было неожиданно и приятно. Я поинтересовался, чем буду заниматься. Он мне сказал, что функционал будет примерно тот же, что и сейчас: дороги, городская среда и акцентирование внимания на дольщиках. Но есть правовой казус: сейчас одновременно я первый зам мэра и врио мэра, заменить меня пока нельзя. Распоряжение о моем назначении выйдет завтра. Но заместителем губернатора я стану с 22 ноября, когда выберут нового градоначальника.
Также временный глава города признался, что ему непросто далось это решение. Он снимет свою кандидатуру с выборов мэра.
Сергей Фролов:
— Я нормальный человек, омич, как и все вы, 12 лет проработал в администрации города. У меня были сомнения. Но теперь решение принято. Я снимаю кандидатуру с выборов мэра Омска.
Кроме того врио мэра пояснил, что исполнять обязанности мэра Омска с 22 ноября до инаугурации станет Андрей Подгорбунских, глава департамента правового управления города и старожил городской администрации.
Сергей Фролов:
— С 22 ноября по 8 декабря обязанности мэра Омска будет исполнять Андрей Подгорбунских.
Напомним, что Сергей Фролов до работы врио мэра Омска с октября 2014 года по 19 июля 2017 года проработал первым замом Вячеслава Двораковского. А еще раньше с 2007 до 2014 года он был главой Кировского округа Омска.