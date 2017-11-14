Власти увеличили площадь «зелёного пояса» вокруг Воронежа

Источник: Вести - Воронеж

Региональное управление лесного хозяйства уже подало повторное ходатайство, теперь в течение 30 дней в общественной палате должны вновь провести общественные слушания, по итогам которых и решат, нужен ли городу «зелёный пояс».

Решение об отклонении проекта создания «зелёного пояса» вокруг Воронежа вынесли на публичных слушаниях в пятницу, 3 ноября. В его состав планировалось включить 27 участков общей площадью 1445,4 га, в том числе городские парки — природный парк областного значения «Северный лес», ботанический сад ВГУ, парк Железнодорожников, лесопарк Оптимистов, сквер Патриотов, «Воронежский зоопарк», территорию парка «Олимпик» и другие зелёные территории. За проект проголосовали 118 человек, против — 140.