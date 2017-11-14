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15:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургу повысят дипломатический статус

Иностранные гости.

Визит двух высокопоставленных персон ожидает Екатеринбург в ближайшее время.

По данным источника «Уралинформбюро», в столицу Среднего Урала прибудет новый посол США в России Джон Хантсман. Ориентировочная дата визита — 20 ноября 2017 года. Официального подтверждения информации пока нет. В представительстве МИД России в Екатеринбурге заявили, что вопрос пока находится на согласовании. Соответственно, программа визита станет известна позднее.

56-летний сын миллиардера Джон Хантсман — потомственный мормон, владеет китайским языком. С 2009-го по 2011 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Поднебесной.

Кроме того, ожидается визит в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана. 24 ноября 2017 года он откроет бизнеса-форум вместе с президентом Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андреем Бесединым. Информацию об этом подтвердили в УТПП. Кроме того, у Земана запланированы встречи с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым и ректором УрФУ Виктором Кокшаровым.

О визите Милоша Земана стало известно в начале октября. Он лично подтвердил свое прибытие в Екатеринбург: «Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание».

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