Екатеринбургу повысят дипломатический статус
Иностранные гости.
Иностранные гости.
Визит двух высокопоставленных персон ожидает Екатеринбург в ближайшее время.
По данным источника «Уралинформбюро», в столицу Среднего Урала прибудет новый посол США в России Джон Хантсман. Ориентировочная дата визита — 20 ноября 2017 года. Официального подтверждения информации пока нет. В представительстве МИД России в Екатеринбурге заявили, что вопрос пока находится на согласовании. Соответственно, программа визита станет известна позднее.
56-летний сын миллиардера Джон Хантсман — потомственный мормон, владеет китайским языком. С 2009-го по 2011 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Поднебесной.
Кроме того, ожидается визит в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана. 24 ноября 2017 года он откроет
О визите Милоша Земана стало известно в начале октября. Он лично подтвердил свое прибытие в Екатеринбург: «Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание».