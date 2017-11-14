Два екатеринбургских депутата могут лишиться мандатов

Вопрос о прекращении депутатских полномочий Владимира Смирнова и Михаила Гаранина поставила прокуратура. Надзорное ведомство указало, что вопросы к первому возникли из-за трех неуказанных квартир, а ко второму — из-за иностранного банковского счета и лодки. Ожидается, что вопрос вновь рассмотрят 5 декабря.

Напомним, обязанность отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у муниципальных народных избранников в России появилась в прошлом году. Заполняя декларации впервые, многие депутаты допустили ошибки.