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15:30 (мск), источник: ЕАН

Два екатеринбургских депутата могут лишиться мандатов

Екатеринбургская гордума пока не стала отбирать мандаты у коллег, попавшихся на ошибках в декларациях о доходах.

Вопрос о прекращении депутатских полномочий Владимира Смирнова и Михаила Гаранина поставила прокуратура. Надзорное ведомство указало, что вопросы к первому возникли из-за трех неуказанных квартир, а ко второму — из-за иностранного банковского счета и лодки. Ожидается, что вопрос вновь рассмотрят 5 декабря.

Напомним, обязанность отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у муниципальных народных избранников в России появилась в прошлом году. Заполняя декларации впервые, многие депутаты допустили ошибки.

Первый опыт отчета о доходах, в частности, стал неудачным для трех депутатов екатеринбургской думы — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Михаила Вечкензина. Дума приняла решение о лишении их мандатов, но потом вернула их по просьбе главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.

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