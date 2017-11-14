Два екатеринбургских депутата могут лишиться мандатов
Екатеринбургская гордума пока не стала отбирать мандаты у коллег, попавшихся на ошибках в декларациях о доходах.
Екатеринбургская гордума пока не стала отбирать мандаты у коллег, попавшихся на ошибках в декларациях о доходах.
Вопрос о прекращении депутатских полномочий Владимира Смирнова и Михаила Гаранина поставила прокуратура. Надзорное ведомство указало, что вопросы к первому возникли
Напомним, обязанность отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера у муниципальных народных избранников в России появилась в прошлом году. Заполняя декларации впервые, многие депутаты допустили ошибки.
Первый опыт отчета о доходах, в частности, стал неудачным для трех депутатов екатеринбургской думы — Михаила Гаранина, Олега Хабибуллина и Михаила Вечкензина. Дума приняла решение о лишении их мандатов, но потом вернула их по просьбе главы администрации губернатора Владимира Тунгусова.