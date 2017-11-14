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15:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский выступил за отказ от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что вопрос отказа от строительства жилых домов с привлечением средств дольщиков давно назрел.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

По мнению губернатора, модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к более цивилизованным формам работы.

«Риски должны лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях. Я считаю, что отказ от долевого строительства и переход на систему привлечения банковского финансирования точно поможет уйти от проблемы дольщиков. Чем быстрее мы к этой модели перейдем, тем раньше забудем о тех ситуациях, которые есть не только в Челябинской области, но и в России, в целом. Для этого на федеральном уровне нужно принять ряд законодательных инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную поддержку», — подчеркнул глава области.

Также губернатор отметил, что в регионе проблемы дольщиков не всегда связаны только с недобросовестностью застройщика, в некоторых случаях компании ошиблись с финансовой моделью или переоценили динамику развития строительного рынка.

Напомним, президент России Владимир Путин 9 ноября по итогам визита на Южный Урал поручил губернатору провести встречу с дольщиками «Речелстроя», отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания «Западный луч», принявшая на себя обязательства «Речелстроя». В настоящий момент компания входит в процесс управления стройкой и начала инвестировать в проект свои средства. Вводиться в эксплуатацию будет только 11 домов, дольщики остальных семи объектов по взаимной договорённости переведены либо будут переведены в дома с более ранними сроками сдачи.

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