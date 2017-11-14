Полонский предложил создать в Крыму международный город будущего

Источник: РИА "Новости"

Полонский во вторник проводит пресс-конференцию, посвященную выборам президента РФ. В ходе выступления он отметил, что основными тезисами его предвыборной программы являются свобода, созидание и будущее.

«Так как мы выступаем за развитие, в России нужно создать новый город. Город, который основан на будущих, на новых технологиях… Поэтому, считаем и предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира. И мы считаем, что он должен… находиться на территории Крыма», — сказал он.

По словам бизнесмена, в этом городе «не будет виз, будет открытый доступ всем странам мира, где каждая страна мира получит отдельные, бесплатные участки и сможет реализовать свои проекты».

«Будут построены здания для ООН, это как бы межгосударственная территория, надстрановая», — добавил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.