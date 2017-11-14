Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Собянин рассказал об окончании мучений москвичей
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина готова разорвать дипотношения с РФ - СМИ
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12Теракт в Нью-Йорке
16:34 (мск), источник: РИА Новости

Полонский предложил создать в Крыму международный город будущего

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, предложил создать в Крыму международный город будущего — межгосударственную территорию, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации проектов.

Источник: РИА "Новости"

Полонский во вторник проводит пресс-конференцию, посвященную выборам президента РФ. В ходе выступления он отметил, что основными тезисами его предвыборной программы являются свобода, созидание и будущее.

«Так как мы выступаем за развитие, в России нужно создать новый город. Город, который основан на будущих, на новых технологиях… Поэтому, считаем и предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира. И мы считаем, что он должен… находиться на территории Крыма», — сказал он.

По словам бизнесмена, в этом городе «не будет виз, будет открытый доступ всем странам мира, где каждая страна мира получит отдельные, бесплатные участки и сможет реализовать свои проекты».

«Будут построены здания для ООН, это как бы межгосударственная территория, надстрановая», — добавил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

До кризиса 2008 года Полонский входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь