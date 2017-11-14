В омской мэрии отказались от гуманитарной помощи для Парыгиной
Активисты ЛДПР не смогли пробиться на прием к
Активисты ЛДПР не смогли пробиться на прием к
Представители омского отделения ЛДПР, как и обещали, попытались вручить
Однако партийную «делегацию» с сухим пайком в мэрию не пропустили. Как сообщил
— Мы не собирались устраивать провокаций, а всего лишь передать пакет с продуктами. Прежде всего, мы с пониманием относимся к рядовым сотрудникам администрации, они действительно получают низкие зарплаты. Но как на это может жаловаться главный финансист города? ЛДПР предлагает пересмотр размеров заработных плат обычных специалистов за счёт снижения окладов директоров департаментов. Кроме того, стоило бы отменить миллионные премии, которые получают руководители, — говорится в сообщении партии.
В итоге сухой паек, в котором оказались макароны, сахар, консервы и «чойсы», пообещали отдать «первому нуждающемуся», который обратится в приемную ЛДПР.
Отметим, ранее чиновница заявила, что ее высказывание вырвали из контекста: сама она никогда не зарабатывала 300 тысяч рублей в год, а говорила о рядовых сотрудниках департамента жилищной политики, зарплата которых не всегда дотягивает до средней по региону. Свой доход в 300 тысяч в прошлом году она объяснила продажей недвижимости.