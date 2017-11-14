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15:58 (мск), источник: Om1.ru

В омской мэрии отказались от гуманитарной помощи для Парыгиной

Активисты ЛДПР не смогли пробиться на прием к вице-мэру, чтобы вручить ей корзину с консервами и «чойсами».

Представители омского отделения ЛДПР, как и обещали, попытались вручить вице-мэру Инне Парыгиной гуманитарную помощь. Поводом стало ее недавнее заявление о низких зарплатах сотрудников администрации. В ответ партия устроила акцию со сбором для чиновницы продуктовой корзины, которую принесли сегодня около 15:00 к зданию мэрии.

Однако партийную «делегацию» с сухим пайком в мэрию не пропустили. Как сообщил пресс-секретарь омской ЛДПР Ярослав Дубинин, сотрудники администрации сослались на «специальное распоряжение», запрещающее принимать пакет с продуктами для вице-мэра.

— Мы не собирались устраивать провокаций, а всего лишь передать пакет с продуктами. Прежде всего, мы с пониманием относимся к рядовым сотрудникам администрации, они действительно получают низкие зарплаты. Но как на это может жаловаться главный финансист города? ЛДПР предлагает пересмотр размеров заработных плат обычных специалистов за счёт снижения окладов директоров департаментов. Кроме того, стоило бы отменить миллионные премии, которые получают руководители, — говорится в сообщении партии.

В итоге сухой паек, в котором оказались макароны, сахар, консервы и «чойсы», пообещали отдать «первому нуждающемуся», который обратится в приемную ЛДПР.

Отметим, ранее чиновница заявила, что ее высказывание вырвали из контекста: сама она никогда не зарабатывала 300 тысяч рублей в год, а говорила о рядовых сотрудниках департамента жилищной политики, зарплата которых не всегда дотягивает до средней по региону. Свой доход в 300 тысяч в прошлом году она объяснила продажей недвижимости.

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