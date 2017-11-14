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16:00 (мск), источник: СуперОмск

Фролов готов поддержать на выборах мэра Омска Фадину

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов после сегодняшнего заседания правительства Омской области заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов градоначальника.

С 22 ноября он приступит к работе в качестве заместителя губернатора по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса.

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов мэра Омска. Перехожу в команду губернатора и считаю, что эти вещи уже не приемлемы. На выборах буду поддерживать того, кого поддержит Александр Леонидович Бурков. Пока врио губернатора своих предпочтений не высказывал. Если это будет Оксана Николаевна Фадина, то я ее поддержу», — ответил на вопрос «СуперОмска» Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Фролов исполнял обязанности мэра Омска с 20 июля после отставки Вячеслава Двораковского. Он также намеревался принять участие в выборах градоначальника через Омский городской Совет, но получил предложение перейти на работу в правительство Омской области.

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