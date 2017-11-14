Фролов готов поддержать на выборах мэра Омска Фадину

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов мэра Омска. Перехожу в команду губернатора и считаю, что эти вещи уже не приемлемы. На выборах буду поддерживать того, кого поддержит Александр Леонидович Бурков. Пока врио губернатора своих предпочтений не высказывал. Если это будет Оксана Николаевна Фадина, то я ее поддержу», — ответил на вопрос «СуперОмска» Фролов.