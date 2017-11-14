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17:14 (мск), источник: Volga News

Владимир Путин принял участие в пуске главного энергообъекта ЧМ-18 в Самаре — подстанции «Стадион»

Подстанция напряжением 110/10 кВ «Стадион» обеспечит электроснабжение всех объектов предстоящего ЧМ-2018 на площадке Радиоцентра и перспективные нагрузки на этой площадке.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 14 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии пуска трех подстанций ПАО «Россети» в Москве, Калининграде и Самаре. Церемония была организована в режиме видеоконференции.

По команде главы государства дежурные операторы нажали на пусковые кнопки, оформленные в виде футбольных мячей.

В Самаре филиал ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети (входит в группу «Россети») ввел в эксплуатацию подстанцию напряжением 110/10 кВ «Стадион». Новая подстанция закрытого типа — главный питающий центр строящегося стадиона «Самара Арена» на 45 тыс. зрительских мест, а также спортивных объектов рядом с ним и прилегающей инфраструктуры.

Как подчеркнул директор филиала «Самарские распределительные сети» Константин Санаев, ввод подстанции в строй состоялся на месяц раньше установленного срока.

Строительство ПС-110/10 кВ «Стадион» началось в первом квартале 2016 г. и финансировалось из федерального бюджета с привлечением средств ПАО «МРСК Волги». В рамках программы импортозамещения ПАО «МРСК Волги» и правительства Самарской области, основную часть силового оборудования для подстанции поставили местные производители. В частности, главное силовое оборудование подстанции «Стадион» — два трансформатора мощностью по 40 МВА — изготовлены ООО «Тольяттинский трансформатор».

Напомним, ПС-110 «Стадион» была поставлена под напряжение 5 сентября 2017 года.

В Москве ПАО «Россети» запустили подстанцию 110 кВ «Пресня», в Калининграде — подстанцию 110 кВ «Береговая».

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