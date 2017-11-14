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16:17 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов назначил замглавы минкурортов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил заместителем министра курортов и туризма РК Людмилу Бабий. Указ опубликован на сайте Совмина.

Источник: AP 2017

«Назначить Бабий Людмилу Ивановну на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым — начальника управления маркетинга и развития», — говорится в документе, датированном 14 ноября.

Людмила Бабий являлась членом Общественного совета при министерстве курортов и туризма Республики Крым.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку замминистра курортов и туризма РК Анну Нерозину.

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