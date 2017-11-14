Аксенов назначил замглавы минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил заместителем министра курортов и туризма РК Людмилу Бабий. Указ опубликован на сайте Совмина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил заместителем министра курортов и туризма РК Людмилу Бабий. Указ опубликован на сайте Совмина.
«Назначить Бабий Людмилу Ивановну на должность заместителя министра курортов и туризма Республики Крым — начальника управления маркетинга и развития», — говорится в документе, датированном 14 ноября.
Людмила Бабий являлась членом Общественного совета при министерстве курортов и туризма Республики Крым.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку замминистра курортов и туризма РК Анну Нерозину.