Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе

Также поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат Государственной думы Евгений Серпер, почетный президент федерации борьбы Самарской области, депутат губернской думы Александр Живайкин, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по дзю-до Тагир Хайбулаев и глава Сызрани Николай Лядин. К 15.00 сызранский ФОК «Надежда» был уже полон болельщиков, многие приехали сюда из районов, ведь соревнования такого уровня в Сызрани проводятся впервые за долгие годы. Накануне, 11 и 12 ноября квалификационные соревнования прошли в Самаре. В них приняли участие спортсмены 1999−2000 годов рождения из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также из Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и команды из Самарской области. Каждую команду представляли по семь борцов, каждый в своей весовой категории. В результате в финал вышли команды из Сызрани, сборная Самарской области в составе спортсменов из Самары и Тольятти, команда ЦСК ВВС (Самара) сборная Саратовской области. Дмитрий Азаров в приветственном слове особо поблагодарил Александра Карелина, легенду отечественного спорта за то, что он нашел время приехать на турнир: «Ваше участие и участие Тагира Хайбулаева сразу поднимает соревнования на олимпийский уровень! Конечно, очень важно для юных спортсменов, чтобы олимпионики, олимпийские чемпионы участвовали в таких турнирах, чтобы они давали спортсменам буквально путевку в жизнь».





«Конечно, борьба особый вид спорта. — заявил глава региона, — Наверно дух соперничества, единоборства присутствует в нем в первую очередь. Но я уверен, что здесь важен и командный дух, дух взаимопомощи и честной борьбы. И уверен, что это поможет вам в будущем, чем бы вы не занимались, добиваться успехов. А ваши успехи — это и успехи, родного города, региона, успехи Российской Федерации».



Врио губернатора с удовлетворением отметил большое количество собравшихся в зале. Именно такое единство, демонстрируемое в том числе на спортивных праздниках позволит нам добиваться удивительных результатов.



Александр Карелин высказал слова благодарности руководству области, города, федерации борьбы региона за организацию такого турнира. По его мнению такая поддержка закладывает хорошие основы для развития греко-римской борьбы в губернии. Он пожелал участникам достойно продолжать традиции русской борьбы которые начались с Семена Ивановича Поддубного:



«Помните о том, что вы представители нации победителей и тогда у нас будет светлое будущее!»



Евгений Серпер выразил надежду на то, что Александр Карелина еще неоднократно посетит Сызрань в будущем. По мнению депутата организация таких соревнований и участие в них знаменитых спортсменов непременно увеличат число детей, занимающихся спортом как в городе, так и в области.



Александр Живайкин в своем выступлении подчеркнул, что приезд Александра Карелина даст новый толчок развитию как греко-римской борьбы, так и вообще спортивных единоборств в регионе.