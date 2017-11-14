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17:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов посетил Раевский сахарный завод

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В ходе рабочей поездки в Альшеевский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал в ООО «Раевсахар», где ознакомился с производственным циклом переработки сахарной свеклы и получения сахара.

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7
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По словам директора завода Сергея Байгузина, весь процесс занимает около 17 часов и включает в себя порядка 10 технологических операций.

Предприятие занимается переработкой сахарной свеклы с 1984 года, охватывая около 150 хозяйств Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Бижбулякского, Ермекеевского, Буздякского, Аургазинского и Чишминского районов. По производственным показателям «Раевсахар» входит в первую двадцатку лучших из 74 российских сахарных заводов. В числе основных видов продукции — сахар-песок, патока, сухой и гранулированный жом, который является ценным кормом для животноводства.

В этом году планируется заготовить 450 тысяч тонн корнеплодов, произвести 60 тысяч тонн сахара, а также 14 тысяч тонн жома и 12 тысяч тонн патоки. Сергей Байгузин отметил, что на 1 ноября уже заготовлено 386 тысяч тонн сахарной свеклы, произведено 31 тысяча тонн сахара, 5,5 тысячи тонн жома и 6,1 тысячи тонн патоки.

Ежегодно на модернизацию производства выделяется порядка 100 млн рублей. Так, в 2017 году инвестиционная программа составила 132 млн рублей. Эти средства были направлены на приобретение вакуум-аппаратов, кристаллизатора, жомопресса, электрочастотников, автотранспорта, а также на строительство склада сахара.

Глав республики обсудил с руководством завода перспективы увеличения производства, планы по дальнейшей модернизации, возможности выхода продукции на федеральный и международный рынки.

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