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18:14 (мск), источник: РИА Новости

ФАС выдала предупреждение врио самарского губернатора

ФАС РФ выдала предупреждение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову после его слов о том, что руководство планирует повлиять на работу ритейлеров, говорится в документах, опубликованных на сайте регулятора.

Источник: РИА Новости

«В связи с публичным заявлением Азарова, врио губернатора Самарской области, согласно которому руководством Самарской области планируется проводиться работа с торговыми сетями, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, направленная на формирование данными торговыми сетями ассортимента реализуемых товаров за счет местных сельхозпроизводителей, Федеральная антимонопольная служба предостерегает от совершения подобных действий (бездействия)», — говорится в документе.

Как отметили в антимонопольной службе, такое поведение может привести к нарушению положений федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также норм закона о защите конкуренции.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в октябре сообщил в эфире телеканала «Россия 24 — Самара», что новое руководство Самарской области будет «работать» с торговыми сетями, где преобладают продукты из других регионов. Врио руководителя области сообщил в эфире, что в некоторых торговых сетях «приоритет на торговых полках отдан продукции другого региона, а не самарского». Он добавил, что власти Самарской области это поправят.

Президент России Владимир Путин 25 сентября подписал указ об отставке прежнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Врио губернатора области назначен Азаров, который в 2010—2014 годах занимал пост мэра Самары, а с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

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 ФАС выдала предупреждение врио самарского губернатора
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