ФАС выдала предупреждение врио самарского губернатора

Источник: РИА Новости

«В связи с публичным заявлением Азарова, врио губернатора Самарской области, согласно которому руководством Самарской области планируется проводиться работа с торговыми сетями, осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами, направленная на формирование данными торговыми сетями ассортимента реализуемых товаров за счет местных сельхозпроизводителей, Федеральная антимонопольная служба предостерегает от совершения подобных действий (бездействия)», — говорится в документе.

Как отметили в антимонопольной службе, такое поведение может привести к нарушению положений федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также норм закона о защите конкуренции.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в октябре сообщил в эфире телеканала «Россия 24 — Самара», что новое руководство Самарской области будет «работать» с торговыми сетями, где преобладают продукты из других регионов. Врио руководителя области сообщил в эфире, что в некоторых торговых сетях «приоритет на торговых полках отдан продукции другого региона, а не самарского». Он добавил, что власти Самарской области это поправят.