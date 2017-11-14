После вмешательства депутата налажен автобусный маршрут

Источник: Uzdaily.uz

В ходе изучения наряду с успехами также стало очевидным наличие некоторых проблем. В частности, не налажен автобусный маршрут, связующий город Навои, МСГ «Хазора» с Навоийской свободной экономической зоной.

Между тем, 30 процентов трудящихся здесь работников живут в МСГ Хазора, а 70 процентов в городе Навои и Карманинском районе. Не налаженность постоянного автобусного маршрута создавала ряд неудобств работникам.

В целях положительного решения данной проблемы населения депутат Навоийского областного Кенгаша народных депутатов Махмуд Бопилов в сентябре текущего года обратился с депутатским запросом к руководителю областного филиала «Уздарётранс» В. Адизову.