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19:01 (мск), источник: Uzdaily.uz

После вмешательства депутата налажен автобусный маршрут

Депутатские группы УзЛиДеП осуществляют системную работу по изучению деятельности свободных экономических зон.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе изучения наряду с успехами также стало очевидным наличие некоторых проблем. В частности, не налажен автобусный маршрут, связующий город Навои, МСГ «Хазора» с Навоийской свободной экономической зоной.

Между тем, 30 процентов трудящихся здесь работников живут в МСГ Хазора, а 70 процентов в городе Навои и Карманинском районе. Не налаженность постоянного автобусного маршрута создавала ряд неудобств работникам.

В целях положительного решения данной проблемы населения депутат Навоийского областного Кенгаша народных депутатов Махмуд Бопилов в сентябре текущего года обратился с депутатским запросом к руководителю областного филиала «Уздарётранс» В. Адизову.

Проблема с вмешательством депутата в скором времени была решена. С 20 сентября налажен автобусный маршрут между СЭЗ «Навои» и МСГ «Хазора». Также автобус ИСУЗУ при «Навоийавтотрансхизмат» и автомашины ДАМАС при «Карманаавтохизмат» на основе графика возят рабочих и служащих из города Навои и Карманинского района.

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