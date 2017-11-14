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18:16 (мск), источник: Volga News

Губернская дума утвердила отмену ротации депутатского корпуса гордумы

Во вторник, 14 ноября, на пленарном заседании Самарской губернской думы депутаты утвердили поправки в областной закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории г. о. Самара». Изменения касаются отмены ротации депутатского корпуса городской думы.

Источник: Reuters

Согласно действующему закону, срок полномочий депутатов гордумы, сформированной из состава райсоветов внутригородских районов, составляет 2,6 года. По истечению этого срока предполагается обновление депутатского корпуса. Райсоветы вновь должны предложить кандидатов в основной состав думы. Эта процедура запланирована на март 2018 года.

Но областной парламент считает, что сформированный в 2015 году состав депутатского корпуса показал высокий профессионализм и эффективность. «Депутаты гордумы наладили конструктивное взаимодействие и связь с жителями Самары. Выстроены продуктивные и долгосрочные планы в сфере решения проблем избирателей. Тем самым в настоящее время отсутствует необходимость для ротации депутатского корпуса Самарской городской думы», — сказано в пояснительной записке.

Вторая причина, по которой предлагается отменить ротацию кадров — необходимость оперативного избрания главы города. Напомним, сегодня временно исполняющим полномочия главы Самары назначен Владимир Василенко. При существующем порядке градоначальника могут избрать только депутаты нового созыва думы, т. е. не ранее марта следующего года.

«Это представляется неэффективным в условиях подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, когда требуется оперативное и ответственное решение поставленных задач перед городом», — сказано в документе. В связи с представленными фактами предлагалось продлить полномочия действующего депутатского корпуса с двух лет и шести месяцев до пяти лет, до сентября 2020 года.

В ходе заседания врио губернатора Дмитрий Азаров выразил мнение в поддержку рассматриваемых поправок. «Мы долго обсуждали, что количество выборных должностей во власти должно увеличиться. Благодаря райсоветам избранных депутатов стало больше. Самара решилась на такой масштабный шаг несколько лет назад. По этому поводу у меня было особое мнение, я считал, что торопиться не нужно, — сказал Дмитрий Азаров. — Но система уже начала работать, и мы должны вместе оценить, насколько продуктивно работают депутаты городской думы и райсоветов. Если они работают эффективно и решают проблемы горожан, значит, выбран правильный путь. Если это не так, то мы вернемся еще раз к этому вопросу».

Также Дмитрий Азаров предложил депутатам всех уровней приложить все усилия для отладки работы системы МСУ.

«Я бы хотел, чтобы мы исходили из очень простой вещи. Перед нами стоит задача государственной важности, и если мы сейчас пойдем по пути ротации, то потеряем много сил. Я готов работать с теми людьми, которые уже избраны народом и наделены полномочиями депутатов. Уверен, что с каждым депутатом мы сможем выстроить эффективную работу на благо жителей Самарской области и всего региона», — заключил Дмитрий Азаров.

Большинство голосов областной парламент поддержал отмену ротации депутатов гордумы.

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