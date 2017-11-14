ДПМ предлагает отказаться от практики снятия автономеров
ДПМ предлагает отказаться от практики снятия номерных знаков с машин, припаркованных в неположенных местах, а для решения проблемы стихийных стоянок найти альтернативный эффективный метод.
ДПМ предлагает отказаться от практики снятия номерных знаков с машин, припаркованных в неположенных местах, а для решения проблемы стихийных стоянок найти альтернативный эффективный метод.
Водители утверждают, что вынуждены нарушать правила парковки,
«Недовольство водителей вызвано необходимостью иногда по нескольку часов ждать представителя МВД. Они вынуждены оплатить штраф, а потом терять время. С другой стороны, мы хотим привести контакты между водителями и инспекторами к строгим правилам, чтобы исключить возможность коррупции», — сказал
Министерствам юстиции и внутренних дел предстоит найти решение, приемлемое как для водителей, так и для полицейских. Вместе с тем в столице, отметил Виталий Гамурарь, следует создать больше парковочных мест, в том числе платных.