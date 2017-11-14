ДПМ предлагает отказаться от практики снятия автономеров

Водители утверждают, что вынуждены нарушать правила парковки, из-за отсутствия мест для стоянки. Они платят штрафы, но получить назад номера зачастую непросто.



«Недовольство водителей вызвано необходимостью иногда по нескольку часов ждать представителя МВД. Они вынуждены оплатить штраф, а потом терять время. С другой стороны, мы хотим привести контакты между водителями и инспекторами к строгим правилам, чтобы исключить возможность коррупции», — сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.



Министерствам юстиции и внутренних дел предстоит найти решение, приемлемое как для водителей, так и для полицейских. Вместе с тем в столице, отметил Виталий Гамурарь, следует создать больше парковочных мест, в том числе платных.