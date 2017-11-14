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18:13 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму назвали идею Полонского о городе будущего красивой легендой

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Идея основателя девелоперской компании Сергея Полонского о создании международного города будущего в Крыму является красивой легендой, которая входит в противоречие с российской принадлежностью региона, сказал РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Источник: РИА Новости

Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, во вторник предложил создать в Крыму международный город будущего — межгосударственную территорию, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации проектов. По словам бизнесмена, в этом городе «не будет виз, будет открытый доступ всем странам мира».

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«Я понимаю, что некогда крупному строительному бизнесмену, возможно, хотелось бы осваивать новые территории с точки зрения их застройки, и для этого нужно придумать какую-то красивую легенду, в том числе о международном городе, который может здесь появиться. Есть одно но. Крым является частью РФ, поэтому все города, которые находятся или будут построены на территории Крыма будут также являться российскими и никакими другими», — сказал крымский вице-премьер Дмитрий Полонский.

Он отметил, что в Крыму рады инвесторам в строительной отрасли, которые будут работать согласно российскому законодательству, чтобы «это не обернулось теми же результатами, которыми обернулась их деятельность на территории Москвы и материковой России».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

До кризиса 2008 года Полонский входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

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