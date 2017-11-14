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19:06 (мск), источник: Sputnik

Посол: в Узбекистане прорабатывается открытие новых филиалов вузов РФ

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В настоящее время в Узбекистане прорабатываются варианты открытия новых филиалов российских вузов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Об этом сегодня заявил на открытии III ежегодной международной конференции «Подготовка и развитие национальных кадров в международных компаниях» посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

«Тема нашей встречи напрямую касается сотрудничества Республики Узбекистан с зарубежными странами в сфере образования. В этой связи хотелось бы отметить, что взаимодействие России и Узбекистана в данной области в настоящее время динамично развивается и является одним из приоритетных направлений двустороннего гуманитарного сотрудничества», — отметил дипломат.

По его словам, в республике наблюдается устойчивый рост интереса к русскому языку и культуре, в том числе и к получению высшего образования по российским стандартам. Ежегодно тысячи абитуриентов из Узбекистана поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч поступают на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России, подчеркнул Тюрденев. Он также добавил, что по общему количеству учащихся в России — более 24 тысяч — Узбекистан находится на одном из первых мест среди стран СНГ.

«Но и в самой республике немало представителей узбекской молодежи получают российское образование. В Ташкенте действуют филиалы трех ведущих российских вузов: Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. В настоящее время прорабатываются варианты открытия в республике новых филиалов российских вузов», — заметил посол.

Особое место, по его мнению, с учетом важности для экономики Узбекистана профильного высшего технического образования, которое в нем дается, занимает филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

«Хотел бы отметить, что в этом году данный филиал, который выступает одним из организаторов этой международной конференции, отметил свой юбилей — 10 лет назад в 2007 году он был основан постановлением первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. За прошедшие годы вуз доказал, что готовит квалифицированных специалистов, необходимых для узбекской экономики, которые благодаря качеству получаемого образования широко востребованы на рынке труда республики», — считает Тюрденев.

Напомним, что сейчас в стране ведется работа по открытию сразу несколько высших учебных заведений топ-уровня. Так, например, в Алмалыке на базе одного из государственных лицеев появится филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Московский институт стали и сплавов).

Кроме того, в Кашкадарьинской области недавно создан подготовительный центр Ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. К тому же, по заявлению ректора головного вуза Виктора Мартынова, Ташкентский филиал РГУ планирует открыть набор по ряду новых специальностей.

Также филиал намерен в перспективе значительно увеличить и набор студентов. В 2017/18 учебном году вуз принял 235 студентов, в среднесрочной перспективе планируется выйти на уровень 300−320 человек.

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