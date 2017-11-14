Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры
В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего не те фотоматериалы, проводится проверка.
В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего не те фотоматериалы, проводится проверка.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону
В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.
«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлениювоенного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков “Исламского государства” в районе
«При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ — прим. ТАСС), отступающим в районе