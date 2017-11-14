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19:29 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры

В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего не те фотоматериалы, проводится проверка.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.

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В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлениювоенного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков “Исламского государства” в районе Бу-Кемаль (Сирия)», — сказали в Минобороны.

«При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ (устаревшее название ИГ — прим. ТАСС), отступающим в районе Бу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Бу-Кемаля», — сообщили в военном ведомстве.

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