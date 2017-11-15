Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта «Цифровой город» в Нижегородской области в 2018 году

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, проект позволит горожанам участвовать в утверждении градостроительных планов, не выходя из квартиры. Решение об этом было принято на совещании Никитина с заместителями министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергеем Калугиным и Алексеем Соколовым и представителями нижегородской IT-отрасли, которое прошло в технопарке «Анкудиновка» 14 ноября.

По словам главы региона, проект «Цифровой город» позволит горожанам принимать более активное участие в принятии решений по развитию территорий. В частности, он даст нижегородцам возможность увидеть и оценить градостроительные планы, проекты изменения маршрутной сети, строительства дорожных развязок.

Как сообщил представитель разработчика проекта компании «Атомстройэкспорт» Марат Мухарьямов, старт проекта рассчитан на 2018 год". Планируется, что проект будет запущен в Нижнем Новгороде и Сарове.

Никитин отметил, что Нижегородская область должна стать одним из пилотных регионов «по внедрению цифровых технологий в управление регионом и муниципалитетами», что позволит упростить предоставление государственных услуг. «Необходимо развивать пилотные программные продукты в этой сфере», — подчеркнул он.

«Мы также договорились, что управляющая компания IT-кластера Нижегородской области войдет в состав федеральной рабочей группы консорциума «Умный город», — сообщил Никитин.