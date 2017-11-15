Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта «Цифровой город» в Нижегородской области в 2018 году
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта «Цифровой город» регионе в 2018 году. Об этом
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о пилотном запуске проекта «Цифровой город» регионе в 2018 году. Об этом
Согласно информации, проект позволит горожанам участвовать в утверждении градостроительных планов, не выходя из квартиры. Решение об этом было принято на совещании Никитина с заместителями министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергеем Калугиным и Алексеем Соколовым и представителями нижегородской
По словам главы региона, проект «Цифровой город» позволит горожанам принимать более активное участие в принятии решений по развитию территорий. В частности, он даст нижегородцам возможность увидеть и оценить градостроительные планы, проекты изменения маршрутной сети, строительства дорожных развязок.
Как сообщил представитель разработчика проекта компании «Атомстройэкспорт» Марат Мухарьямов, старт проекта рассчитан на 2018 год". Планируется, что проект будет запущен в Нижнем Новгороде и Сарове.
Никитин отметил, что Нижегородская область должна стать одним из пилотных регионов «по внедрению цифровых технологий в управление регионом и муниципалитетами», что позволит упростить предоставление государственных услуг. «Необходимо развивать пилотные программные продукты в этой сфере», — подчеркнул он.
«Мы также договорились, что управляющая компания
Напомним, в сентябре правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией «Атомстройэкспорт». Подписанное соглашение является рамочным, оно предусматривает сотрудничество сторон в сфере разработки продуктов на основе цифровых технологий, включая разработку цифровых платформ, и внедрения их в государственном управлении, промышленной и иных отраслях.