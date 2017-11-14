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20:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Бронетехника окружила столицу Зимбабве

По направлению к зимбабвийской столице Хараре движется бронетехника.

Видео публикует The Independent.

По сообщениям очевидцев, боевые машины перекрыли несколько автомагистралей, ведущих в город. Кроме того, по некоторым данным, вооруженные люди в форме захватили офис местной государственной телевизионной компании ZBC, ее вещание прекращено.

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The Independent уточняет, что внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.

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