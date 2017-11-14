В Сирии заявили об агрессии американских военных в стране

Источник: AP 2017

МИД Сирии призвал к немедленному выводу Вооруженных сил США с сирийской территории. В сообщении говорится, что американская сторона всегда утверждала, что ее вмешательство в Сирию было нацелено на борьбу с терроризмом. Однако, борьба с терроризмом в Сирии идет «благодаря героизму и жертвам сирийской арабской армии, союзников и союзных войск». «Связь американского присутствия в Сирии с процессом урегулирования является оправданием», — заявили в МИД Сирии. ​

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Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила военнослужащим США войти в Сирию. Также он отметил, что военнослужащие США не уйдут из Сирии, пока Женевский процесс по урегулированию ситуации в этой стране не начнет работать. По словам военачальника, сейчас «работает» только зона [деэскалации] на юго-западе страны. Мэттис отметил, что может потребоваться организация новых подобных территорий, чтобы дать возможность «людям вернуться в свои дома».