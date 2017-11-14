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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Он должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Как собщал «Ъ», вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС приведет к росту обращений бизнеса за разъяснениями по поводу соответствия национальных норм праву союза. Однако напрямую предприниматели сделать этого не смогут, так как суд ЕАЭС рассматривает лишь жалобы бизнеса, поданные на действия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Торгово-промышленная палата России предложила изменить этот порядок, наделив ее, а также бизнес-омбудсмена правом обращений в суд ЕАЭС.

Вести. Экономика. Пространство будущего: ЕАЭС стремится к цифровой экономике
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19 мая© Ньюстюб
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