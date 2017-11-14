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22:15 (мск), источник: Интерфакс

В США не нашли прямых доказательств использования ПО «Касперского» хакерами

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Министерство внутренней безопасности США не имеет доказательств того, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используется для взлома компьютерных систем в Америке, заявила представитель министерства Джанетт Манфра на слушаниях в комитете Палаты Представителей.

Источник: AP 2017

«В данный момент у нас нет доказательств — убедительных доказательств — того, что сети были взломаны (с использованием продуктов “Лаборатории Касперского” — ИФ). Необходимо провести тщательный анализ, чтобы убедиться, что мы видим картину целиком», — заявила Манфра.

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Ранее она сообщила, что 15% государственных ведомств США заявили об использовании ПО «Лаборатории Касперского».

Администрация президента США Дональда Трампа в сентябре потребовала, чтобы американские ведомства отказались от использования программ «Лаборатории Касперского» из-за возможных связей компании с российскими спецслужбами. Согласно директиве, ведомства должны были в течение 30 дней выявить, используются ли ими продукты «Лаборатории Касперского», и в течение 90 дней полностью отказаться от них.

В «Лаборатории Касперского» неоднократно отвергали обвинения в связях с российскими спецслужбами.

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10 ноября© Ньюстюб
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