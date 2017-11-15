19 триллионов принимают на вооружение. Владимир Путин обсудит с военными закупки оружия на десять лет вперед

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О готовящейся серии совещаний у президента «Ъ» рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, уточнив, что ее проведение планируется с 20 по 23 ноября в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей. Эту же информацию подтвердили источники, близкие к руководству Минобороны и администрации президента: «Такой формат мероприятия комфортен для всех участников процесса, он эффективен и позволяет погрузиться во все проблемные вопросы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не вдаваясь в подробности, факт подготовки мероприятия «Ъ» подтвердил.

Впервые серия совещаний в таком формате состоялась в 2013 году, после чего такое мероприятие стало проходить дважды в год — в мае и в ноябре. Традиционно в таких совещаниях участвует делегация Минобороны РФ, в которую входят министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командующие родами и главкомы видов войск, а также ряд военачальников из Генштаба ВС РФ. Промышленность будет представлена гендиректорами самых крупных холдинговых структур ОПК — Сергеем Чемезовым (глава госкорпорации «Ростех»), Игорем Комаровым (госкорпорация «Роскосмос»), Юрием Слюсарем (Объединенная авиастроительная корпорация), Алексеем Рахмановым (Объединенная судостроительная корпорация), Яном Новиковым (концерн «ВКО “Алмаз-Антей”»), Борисом Обносовым (корпорация «Тактическое ракетное вооружение») и другими.

Со стороны Кремля будут присутствовать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов и глава президентской администрации Антон Вайно, от Белого дома — вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минфина Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и другие высокопоставленные чиновники.

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По сведениям «Ъ», предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. В первой — военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011−2020 годы, во второй — приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018−2027 годы.

Ряд высокопоставленных источников «Ъ» утверждает, что предварительно согласованный Минфином и Минобороны объем финансирования новой госпрограммы составляет около 19 трлн руб. (за последние три года военные смогли оптимизировать ее сначала с 56 трлн до 30 трлн руб., затем — до 22 трлн руб.).

Военные источники «Ъ» отмечают, что главным отличием новой ГПВ от предшественницы должно стать выделение 1 трлн руб. на строительство отдельных объектов: в Минобороны мотивируют это необходимостью «синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение». Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям «Ъ», настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники. Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 трлн руб.

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В новой ГПВ большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в период 2018—2027 годов на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 «Рубеж» и железнодорожные «Баргузин», а также жидкостные РС-28 «Сармат» (носитель гиперзвуковых блоков — изделие 4202). В части авиации продолжатся закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34 (все эти самолеты участвовали в сирийской кампании), состоится первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35, а также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Параллельно будет вестись научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации. Закупки вертолетов будут сокращены (см. «Ъ» от 17 мая), но зато в интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» и комплексов «Бук-М3», беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки «Раздан».

В части ВМФ программа будет рассчитана на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски» (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов. В ГПВ будут присутствовать и серийные закупки малых ракетных кораблей, способных нести крылатые ракеты «Калибр-НК». По данным «Ъ», в рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб ВС РФ определит позже. Сухопутные войска получат новые войсковые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР «Стандарт»), танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг». Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе «Тор-М2». Эксперты также отмечали, что военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки «Ратник» в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.

Напомним, что ныне действующую госпрограмму, (за последние три года военные смогли оптимизировать ее сначала с 56 трлн до 30 трлн руб., эксперты критиковали за несбалансированность. Наибольшие расходы были связаны с перевооружением флота (4,7 трлн руб.), приобретением авиационной техники (около 4,5 трлн руб.), закупками средств воздушно-космической обороны (3,4 трлн руб.). Остальные же средства планировалось направить на модернизацию стратегических ядерных сил (примерно 2 трлн руб.) и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В такой конфигурации на оснащение новыми образцами вооружений сухопутных войск и ВДВ в сумме оставалось лишь 2,6 трлн руб. Впоследствии (из-за конфликта на Украине и размещения инфраструктуры НАТО у российских границ) эта сумма была увеличена, однако при планировании новой ГПВ военные постарались сделать ее сбалансированной. А Дмитрий Рогозин подтверждал, что в госпрограмме «нет дисбаланса» в пользу или флота, или авиации, или сил общего назначения.

Окончательный вариант ГПВ будет передан Владимиру Путину на подписание в декабре.