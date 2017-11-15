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00:48 (мск), источник: ТАСС

Пентагон обвинил Минобороны РФ в распространении ложной информации по ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Пентагон обвинил российское Министерство обороны в распространении ложной информации относительно взаимодействия США и их союзников в Сирии с боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Источник: Reuters

«Заявления российского Минобороны такие же точные, как и проводимая ими [в Сирии] воздушная кампания, и в этом, я думаю, заключается причина того, что они начали распространять потоки лжи», — заявил на брифинге для журналистов во вторник полковник Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

«Они [Россия] сталкиваются в последнее время с некоторыми неудачами, в частности, появились сообщения о том, что жертвами их авиаударов в Алеппо стали 50 гражданских лиц, — продолжил Диллон. — Вы видели, что произошло: их партнеры в сирийском режиме заявили об освобождении города Бу-Кемаль, но они все еще не в городе, все еще ведут там бои, они также столкнулись с некоторыми неудачами в Дейр-эз-Зоре».

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По словам Диллона, «почти все, что заявляет Минобороны РФ, вызывает сомнения и не соответствует действительности». «Они тем самым пытаются отвлечь внимание от своих проблем, с которыми сталкиваются [в Сирии]», — добавил полковник.

«Я видел сегодня сообщение, что одна из распространенных ими фотографий взята из видеоигры», — сказал Диллон, повторив, что заявления Минобороны РФ о сотрудничестве коалиции во главе США с боевиками ИГ «безосновательны, неточны и полностью лживы».

Ранее российское военное ведомство распространило сообщение о том, что США отказались наносить удары по боевикам ИГ на сирийско-иракской границе, и опубликовало фотографии колонны террористов. Однако интернет-пользователи заметили, что снимки представляют собой скриншоты, сделанные с компьютерной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

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