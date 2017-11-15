ЮАР официально подтвердила свое участие в ВЭФ-2018

Министр минеральных ресурсов Южно-Африканской Республики Мосебензи Зване впервые приедет на Восточный экономический форум и привезет на Дальний Восток России представителей крупнейшего бизнеса ЮАР.



Договоренность об участии Мосебензи Зване и бизнес-делегации из ЮАР в IV Восточном экономическом форуме достигнута во время визита министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в ЮАР.



Свое решение Мосебензи Зване подтвердил во время пресс-брифинга по итогам двусторонних переговоров с российской стороной.

«Отрадно, что наша первая встреча уже принесла конкретные результаты и действия, — прокомментировал глава минвостокразвития. — Ранее столь же стремительно развивались отношения с Индией и сегодня у нас есть уже реализующиеся на Дальнем Востоке индийские инвестиционные проекты. Ждем подобной динамики и от отношений с Южно-Африканской Республикой».