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03:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

ЮАР официально подтвердила свое участие в ВЭФ-2018

Во Владивосток приедет министр минеральных ресурсов Мосебензи Зване.

Министр минеральных ресурсов Южно-Африканской Республики Мосебензи Зване впервые приедет на Восточный экономический форум и привезет на Дальний Восток России представителей крупнейшего бизнеса ЮАР.

Договоренность об участии Мосебензи Зване и бизнес-делегации из ЮАР в IV Восточном экономическом форуме достигнута во время визита министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки в ЮАР.

Свое решение Мосебензи Зване подтвердил во время пресс-брифинга по итогам двусторонних переговоров с российской стороной.

«Отрадно, что наша первая встреча уже принесла конкретные результаты и действия, — прокомментировал глава минвостокразвития. — Ранее столь же стремительно развивались отношения с Индией и сегодня у нас есть уже реализующиеся на Дальнем Востоке индийские инвестиционные проекты. Ждем подобной динамики и от отношений с Южно-Африканской Республикой».

Напомним, что IV Восточный экономический форум состоится 6—7 сентября 2018 года во Владивостоке.

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 ЮАР официально подтвердила свое участие в ВЭФ-2018
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