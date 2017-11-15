ЮАР официально подтвердила свое участие в ВЭФ-2018
Во Владивосток приедет министр минеральных ресурсов Мосебензи Зване.
Во Владивосток приедет министр минеральных ресурсов Мосебензи Зване.
Министр минеральных ресурсов
Договоренность об участии Мосебензи Зване и
Свое решение Мосебензи Зване подтвердил во время
«Отрадно, что наша первая встреча уже принесла конкретные результаты и действия, — прокомментировал глава минвостокразвития. — Ранее столь же стремительно развивались отношения с Индией и сегодня у нас есть уже реализующиеся на Дальнем Востоке индийские инвестиционные проекты. Ждем подобной динамики и от отношений с
Напомним, что IV Восточный экономический форум состоится