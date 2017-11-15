Чиновники: условия для бизнеса в Хабаровске — одни из лучших в стране

Источник: Восток Медиа

Хабаровские предприниматели находятся в условиях, которые можно назвать одними из лучших в стране, сообщили на заседании городского комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. В 2017 году динамика в сфере малого и среднего бизнеса, по словам чиновников, колоссальна — в дальневосточной столице предприятий стало больше на 12%. Сегодня в городе функционируют 32 тысячи таких объектов.

«В России в этом году наблюдается пик банкротства среди малого и среднего предпринимательства. Но именно Хабаровск — не в такой плохой ситуации. Он, с точки зрения МСП, локомотив краевой экономики», — рассказал присутствующим начальник отдела развития предпринимательства администрации города Станислав Шишмаков.

Хабаровским бизнесменам помогает прямая поддержка в виде мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровске на 2014−2020 годы». Также на сектор оказывают влияние и косвенные меры в виде существовавших ранее пониженного земельного налога и льгот по вменённому. Городские власти предоставляют помещения для социального бизнеса в безвозмездное пользование. По словам чиновника, по количеству субсидий Хабаровск отстаёт от остальных регионов, но по количеству преференций краевой центр — один из лидеров по стране.

По словам чиновника, увеличение числа строительных предприятий малого и среднего бизнеса опережает общий экономический рост по городу. Кроме того в Хабаровске появляется всё больше организаций, работающих в сфере информационных технологий, — в настоящий момент их более пятисот.

«В этом году рост налоговых доходов в бюджете составил всего два процента. Потому что не факт, что зарегистрировавшийся предприниматель начнёт свою деятельность в этот же год и, тем более, будет сразу получать доходы. Это отложенный эффект. Результативность для бюджета будет замечена в следующем году», — объяснил Станислав Шишмаков.