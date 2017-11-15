Фролов анонсировал повышение своего заместителя

«Мой заместитель по департаменту городского хозяйства Евгений Фомин вырос для самостоятельной работы. Думаю, что ему найдут работу в администрации Омска. Этот человек в последние полгода работал со мной, когда я исполнял обязанности мэра. Фомин взвалил на себя работу по проектам “Безопасные и качественные дороги” и “Городская среда”. Те люди, которые работали со мной, они молоды и профессиональны», — сказал в ответ на вопрос «СуперОмска» Фролов.