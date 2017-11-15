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07:16 (мск), источник: СуперОмск

Фролов анонсировал повышение своего заместителя

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал о том, кто перейдет с ним на работу в правительство Омской области.

По его мнению, миграции чиновников из мэрии в региональный кабинет министров не будет.

«Мой заместитель по департаменту городского хозяйства Евгений Фомин вырос для самостоятельной работы. Думаю, что ему найдут работу в администрации Омска. Этот человек в последние полгода работал со мной, когда я исполнял обязанности мэра. Фомин взвалил на себя работу по проектам “Безопасные и качественные дороги” и “Городская среда”. Те люди, которые работали со мной, они молоды и профессиональны», — сказал в ответ на вопрос «СуперОмска» Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Сергей Фролов с 22 ноября начнет работать в качестве заместителя губернатора по вопросам строительства и жилищно-коммунального комплекса. После предложения о новой работе он отказался от участия в выборах мэра Омска.

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