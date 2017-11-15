Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
7 неловких вопросов сексологу
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Путину показали российский «умный» дом
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
«Русская Анджелина Джоли» показала фото со свадьбы подруги
«Держись»: Кабо обратилась к жене Джигарханяна
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
04:26 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, сколько американцев одобряют деятельность Трампа

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Более половины американцев считают, что Дональд Трамп не подходит на должность президента США, свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета в Коннектикуте.

Источник: Reuters

На вопрос, подходит ли Трамп для своей должности, 57% респондентов ответили «нет», а 40% — «да». При этом 58% не одобряют деятельность Трампа на посту главы государства, 35% одобряют. Рекорд неодобрения был поставлен в этом опросе в августе — тогда 61% опрошенных не одобряли деятельность Трампа.

Опрошенные также не скупятся на негативные эпитеты в адрес Трампа:

65% говорят, что он не хладнокровен, 62% считают, что он не разделяет их ценности, 59% — что у него нет хороших лидерских качеств и что он не заботится о простых американцах. При этом 58% считают, что Трамп — твердый человек, а 55% считают его умным (не согласны с этим 41%).

Читайте также
Трамп стал самым непопулярным президентом США за 70 лет, показал опрос

У обеих политических партий в конгрессе рейтинг в нынешнем опросе еще хуже, чем у Трампа. Так, 79% респондентов не одобряют деятельность республиканцев в конгрессе, а работа демократов не нравится 63%.

Замдиректора социологического центра Квиннипэкского университета Тим Маллой заявил, что нынешний опрос — это «день сурка в Трампландии», имея в виду, что плохие рейтинги для Трампа повторяются из опроса в опрос.

При этом опрос может свидетельствовать о том, что Трамп, который возвращается в среду из большого турне по Азии, несколько успокоил американцев относительно ядерной угрозы КНДР. Сейчас КНДР считают непосредственной угрозой США 36% американцев против 48% месяцем ранее, когда Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын публично обменивались угрозами.

Опрос проводился среди 1577 избирателей 7—13 ноября. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

Сына Трампа обвиняют в связях с российскими хакерами
Во время загрузки произошла ошибка.
14 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп под колпаком у Путина
В Европе 'вдруг открыли', что нацизм на Украине – не пропаганда РФ
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
Пентагон обвинил Минобороны РФ во лжи про Сирию
Сборная России забила три гола Испании в товарищеском матче
В столице Зимбабве раздаются взрывы, военные захватили ТВ
Вратаря сборной России увезли на скорой после матча с Испанией
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Ибрагимович нам не нужен, есть Смолов Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь