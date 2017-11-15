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03:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Долевое строительство нужно запретить, это атавизм — Александр Костенко

Председатель экономического комитета ЗС ПК считает, что лучше развивать в Приморье институт ипотеки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 ноября, PrimaMedia.

Строительство с привлечением средств граждан должно уйти в прошлое, так как этот механизм стал источником постоянных проблем для государства и граждан, а также благодатной почвой для мошенников, считает председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Александр Костенко. Продавать нужно только готовое жилье, считает он.

— Дольщиков нужно давно запретить, это атавизм. Продавать нужно только готовое жилье. Для того, чтобы строили, нужно другие решения принять. Нужно обеспечить строителям возможность получать длинные доступные кредиты. И тогда они начнут много строить. А для граждан, для жителей Приморского края нужно развивать ипотеку. Мало кто понимает, что ипотека — это частные инвестиции для строительства. Это когда человек пришел в банк, взял частные деньги лично на себя, отнес их строителю и сказал «Строитель, строй мне квартиру». При это человек сам платит основную часть этого долга, а большую часть процентов мы должны взять на себя. Допустим, там из 100 рублей мы должны заплатить 10 рублей процентов — все остальное частные деньги. Гражданин — частный инвестор. Ты только создай ему условия, чтобы он проценты мог платить. Он же сам гасит основную часть, это не бюджет делает. А строитель платит налоги, банк платит налоги, человек платит и все деньги потраченные возвращаются в экономику. Это не только качество жизни, хотя и оно тоже, это частные инвестиции. И не нужно тогда долевое строительство, и не будет тогда этих проблем, которые постоянно возникают, не будет этого обмана, — сказал Александр Костенко.

Эксперты строительного рынка отмечают, что сегодня в России порядка 80% жилья строится с привлечением средств граждан. Для застройщиков это намного дешевле заемных банковских средств, поэтому цены на такое строящееся жилье более доступные. Только четверть девелоперов строит за свой счет.

По оценкам Генпрокуратуры РФ, Приморье является регионом, где ситуация с преступлениями в долевом строительстве одна из самых сложных.

Напомним, что в начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования к 15 декабря утвердить дорожную карту по «поэтапному замещению в течение 3 лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан». Согласно официальной статистике, в России на сегодня около 40 тысяч обманутых дольщиков.

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