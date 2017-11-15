Долевое строительство нужно запретить, это атавизм — Александр Костенко

— Дольщиков нужно давно запретить, это атавизм. Продавать нужно только готовое жилье. Для того, чтобы строили, нужно другие решения принять. Нужно обеспечить строителям возможность получать длинные доступные кредиты. И тогда они начнут много строить. А для граждан, для жителей Приморского края нужно развивать ипотеку. Мало кто понимает, что ипотека — это частные инвестиции для строительства. Это когда человек пришел в банк, взял частные деньги лично на себя, отнес их строителю и сказал «Строитель, строй мне квартиру». При это человек сам платит основную часть этого долга, а большую часть процентов мы должны взять на себя. Допустим, там из 100 рублей мы должны заплатить 10 рублей процентов — все остальное частные деньги. Гражданин — частный инвестор. Ты только создай ему условия, чтобы он проценты мог платить. Он же сам гасит основную часть, это не бюджет делает. А строитель платит налоги, банк платит налоги, человек платит и все деньги потраченные возвращаются в экономику. Это не только качество жизни, хотя и оно тоже, это частные инвестиции. И не нужно тогда долевое строительство, и не будет тогда этих проблем, которые постоянно возникают, не будет этого обмана, — сказал Александр Костенко.