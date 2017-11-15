В столице Зимбабве прогремело несколько взрывов
Ранним утором громкие взрывы были слышны в центральной части столицы Зимбабве Хараре. Об этом передает Reuters со ссылкой на очевидцев. Причины взрывов пока неизвестны.
Ранним утором громкие взрывы были слышны в центральной части столицы Зимбабве Хараре. Об этом передает Reuters со ссылкой на очевидцев. Причины взрывов пока неизвестны.
На улицах города присутствуют военные. До этого сообщалось, что они захватили гостелерадиокомпанию Зимбабве. Все это происходит на фоне слухов о возможном перевороте.
Между тем, американское посольство в Зимбабве порекомендовало гражданам США укрыться в связи с событиями в столице страны. Об этом передает «РИА Новости».
Напомним, начальник генштаба ВС Зимбабве Константино Чивенга выдвинул ультиматум 93-летнему президенту Роберту Мугабе, уволившему
В октябре господин Мнангагва публично обвинил жену господина Мугабе — 52-летнюю Грейс Мугабе — в том, что она пыталась его отравить и устранить как возможного преемника Роберта Мугабе.
Некоторые наблюдатели связывают конфликт между теперь уже бывшим