В столице Зимбабве прогремело несколько взрывов

На улицах города присутствуют военные. До этого сообщалось, что они захватили гостелерадиокомпанию Зимбабве. Все это происходит на фоне слухов о возможном перевороте.

Между тем, американское посольство в Зимбабве порекомендовало гражданам США укрыться в связи с событиями в столице страны. Об этом передает «РИА Новости».

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Напомним, начальник генштаба ВС Зимбабве Константино Чивенга выдвинул ультиматум 93-летнему президенту Роберту Мугабе, уволившему вице-президента Эммерсона Мнангагву.

В октябре господин Мнангагва публично обвинил жену господина Мугабе — 52-летнюю Грейс Мугабе — в том, что она пыталась его отравить и устранить как возможного преемника Роберта Мугабе.